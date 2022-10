ROMA (ITALPRESS) – Per il Governo di Giorgia Meloni è il giorno della fiducia alla Camera. A partire dalle 11, la presidente del Consiglio interverrà in Aula per il discorso programmatico.

Poi intorno alle 17 la replica della Meloni dopo il dibattito, e a seguire le dichiarazioni di voto. La prima chiama per la fiducia inizierà intorno alle 19.

