ROMA (ITALPRESS) – “Sul Pnrr abbiamo parlato una lingua comune in Parlamento, abbiamo fatto un buon lavoro insieme e fa da contrasto alle parole di Salvini su Repubblica. Se sta al Governo con quella intenzione, cioè quella di non fare riforme con questo Governo, credo che le strade devono rapidamente divergere. Abbiamo opinioni completamente diverse. Esca da questo Governo se questa è la sua intenzione. Questo Governo è fatto per fare le riforme”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea nazionale di Articolo Uno. “Non si può eludere ora il nodo della riforma fiscale o della giustizia. Questo Governo – ha aggiunto – è qui per fare le riforme, non per il Pnrr o la campagna vaccinale come dice Salvini. Non basta approvare il Pnrr, non basta annunciarlo, abbiamo fatto annunci per decenni, invece dobbiamo concentrarci su come mettere a terra le riforme. Se non facciamo la messa a terra, butteremo via la grande occasione di Next Generation EU”.

