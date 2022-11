Governo, Landini “Sciopero? Prima vado alle trattative e discuto”

"Non abbiamo mai giudicato i governi prima ancora che parlassero e non lo facciamo neanche con questo. Noi stiamo giudicando gli atti e sui primi atti che questo governo ha fatto non ci ha convinto", ha detto il leader della Cgil. xh7/ads/gsl