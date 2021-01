Governo, Fiano “È il momento della responsabilità”

"È il momento di fare il massimo sforzo per il Paese, e migliorare anche le cose che non sono andate bene. Al centro non c'è la carriera di qualcuno ma il futuro del Paese". Lo ha detto il deputato del Pd Emanuele Fiano, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red