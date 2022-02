ROMA (ITALPRESS) – “No, non ci sarà nessun rimpasto. La squadra è efficiente e va avanti”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

“Lo escludo”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se sarà il futuro federatore dell’area politica di centro.

“Tanti politici mi candidano a posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria. Li ringrazio ma se decidessi di lavorare dopo questa esperienza, il lavoro me lo trovo da solo”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, che ha poi annunciato per la prossima settimana un intervento contro il caro bollette.

“La priorità del Governo è assicurare una crescita equa e sostenibile, è fondamentale che non sia strozzata dal caro energia – ha detto Draghi -. La crescita è fondamentale per tutti gli altri aspetti dell’economia italiana e per la credibilità internazionale”.

(ITALPRESS).

