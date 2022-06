ROMA (ITALPRESS) – “Il sostegno a Draghi non è messo in discussione. Anche ieri con le nostre istanze, che chiedevano un coinvolgimento del Parlamento, siamo stati messi molto in difficoltà, ma il nostro appoggio non è venuto meno”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sotto la sede del movimento.

“Noi abbiamo già chiarito e non abbiamo da chiarire tutti i giorni quello che da noi non è mai stato messo in discussione, come la collocazione euroatlantica. Su questo, io che ho fatto due volte il presidente del Consiglio non posso accettare nessuna lezione. Ho sempre tenuto la barra dritta”, ha sottolineato l’ex premier, che sulla scissione portata avanti da Luigi Di Maio ha affermato: “Il MoVimento 5 Stelle rimarrà sempre la prima forza politica a occuparsi di giustizia sociale e di tutti i temi che sono l’ossatura fondamentale e la ragione del nostro servizio, della nostra missione in politica. Rimaniamo forti con i nostri ideali e con il nostro progetto politico”.

