Governo, Calenda “Basta parole, confronto su proposte concrete”

"Abbiamo fatto proposte all'opposizione e al governo, in particolare sul salario minimo, ma fatto in modo da non distruggere la contrattazione collettiva nazionale, e in secondo luogo l'azzeramento delle liste di attesa della sanità in un anno, investendo tutti i soldi in più che abbiamo". Lo ha detto il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti alla Camera. xc3/sat/gtr