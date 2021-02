Governo, Bonetti “Oggi si parla di contenuti, non di nomi”

"Oggi non è un tema di nomi, ma di contenuti. Noi auspichiamo che alcune criticità su alcune misure vengano affrontate e risolte in modo definitivo". Lo dice la deputata di Italia Viva ed ex ministra, Elena Bonetti, in merito alla crisi di Governo. ror/sat/red