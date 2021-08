ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – L’intelligenza artificiale è ormai nelle nostre vite e Google vuole renderla ancora più umana. Google Duplex infatti è un assistente virtuale dotata di un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, in grado di svolgere compiti che prima avrebbero richiesto l’intervento umano. E’ in grado di prenotare ai ristoranti, ordinare cibo e molto altro. Il tutto grazie ad una tecnologia in grado di conversare al telefono proprio come una persona reale.

Le notizie riguardo alla nuova funzionalità in test non sono molto, ma si sa che gli ingegneri della casa di Mountain View si siano dati da fare per rendere Google Duplex il più umano possibile. Progredendo nelle innovazioni già presenti in servizi come WaveNet e Cloud Text-to-Speech. Questo però sta provocando discussioni sull’eticità del sistema. Una voce troppo umana, troppo naturale, potrebbe presentare diversi problemi secondo le varie accuse mosse a Google.

Sembra che Google abbia già risposto obbligando già Duplex a iniziare qualsiasi conversazione con una frase standard. Tipo “Ciao, sto chiamando per fare una prenotazione per un cliente. Chiamo da Google, quindi la telefonata potrebbe essere registrata”.

Riguarda, questo, di uno dei servizi in test: ovvero aggiungere gli utenti alla lista di attesa di un ristorante. Sembra che Google stia infatti provando questa funzione, rendendola disponibile soltanto ad alcuni utenti. Per far parte della sperimentazione è sufficiente selezionare l’opzione “Richiedi di entrare nella lista d’attesa” su Google Maps. E specificare il numero di persone e quanto siano disposte ad aspettare.

A questo punto l’assistente Google chiamerà il locale e cercherà di effettuare la prenotazione. Inviando un SMS all’utente nel caso che qualcosa vada storto. Google Duplex non è ancora disponibile in Italia, e non è ancora noto quando finalmente approderà nel nostro Paese.

