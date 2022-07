FIRENZE (ITALPRESS) – “Tornare alla Fiorentina mi fa un certo effetto, ho passato solo un anno qui quando ero ragazzino ma è stato fondamentale per la mia carriera. Mi hanno cercato altre squadre ma per me il posto giusto era Firenze. Ringrazio il direttore generale Barone, la società, il mister e lo staff tecnico per avermi fatto tornare in un posto speciale. Avevo bisogno di una scelta speciale anche a livello emotivo e, per me, Firenze rappresenta questo”. Lo ha detto Pierluigi Gollini nel corso della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina, a Moena. “Sono qui per dimostrare il mio. Il mio addio all’Atalanta non è stata una scelta tecnica ma legata a dei motivi personali. Ho dimostrato sul campo il mio valore tecnico negli anni, sono cinque anni che gioco in Europa e sono cinque anni che i club in cui gioco si sono qualificati alla Champions League. Ho fatto tanta esperienza all’Atalanta e non posso che essere grato alla famiglia Percassi e ai tifosi dell’Atalanta”, ha aggiunto Gollini.

“Concorrenza nel ruolo? Quando si gioca in squadre forti è normale che ci sia competizione. Se la Fiorentina mi ha preso è perchè vede delle cose positive in me. Una competizione sana fa bene a tutti, giocherà chi merita di giocare e spetterà al mister fare le scelte”, ha detto ancora il neo portiere viola. A presentare il nuovo portiere gigliato è stato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. “Gollini ha un passato importante qui alla Fiorentina, è un giocatore italiano, che sia il mister che noi, come società, abbiamo cercato. Ringrazio l’Atalanta e la famiglia Percassi per il buon esito di questa trattativa. Gollini ha un’esperienza internazionale, cosa di cui la Fiorentina in questa stagione avrà bisogno”, ha detto il dirigente del club viola.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com