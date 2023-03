NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei gare in una notte Nba che vede il ritorno al successo in trasferta di Golden State. Dopo un digiuno di quasi due mesi (l’ultima vittoria il 31 gennaio sul parquet dei Thunder), i Warriors si impongono a Houston con il punteggio di 121-108. Un’affermazione targata Curry e Thompson, rispettivamente a referto con 30 e 29 punti (per entrambi 7 rimbalzi), con il contributo di Looney (doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi) e Kuminga (17 punti dalla panchina). I Rockets, ultimi a Ovest con un bilancio di 54 sconfitte e 18 vittorie, danno il massimo e portano in doppia cifra l’intero quintetto più Cristopher che ne fa 10 dalla panchina. Doppie doppie per Eason (21 punti e 12 rimbalzi) e Smith Jr (17 punti e 11 rimbalzi).

Vittoria casalinga, invece, per Utah che batte 128-120 Sacramento con Simone Fontecchio che trova spazio nel quintetto iniziale e sforna una buona prestazione, mettendo a referto 12 punti, 3 assist e un rimbalzo. Un successo importante in chiave play-in per i Jazz contro la terza forza della Western Conference.

Ben 8 in doppia cifra. Meglio dell’azzurro fanno Agbaji (27), Olynyk (19 con 10 rimbalzi e 8 assist), Dunn (18 con 10 assist), Azubuike (13), poi ci sono gli 11 di Gay e i 10 a testa di Kessler e Horton-Tucker. Ai Kings non bastano i 37 punti di DèAaron Fox per evitare il ko.

Nelle altre gare della notte vittorie per Hornets (115-109 contro Indiana), Bulls (109-105 su Philadelphia ko nonostante i 37 punti e 16 rimbalzi di Embiid), Timberwolves (140-134 sui Knicks a cui non bastano i 57 punti di Randle) e Grizzlies (112-108 su Dallas).

