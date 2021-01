ST. ANTON AM ARLBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia conquista la vittoria nella discesa libera di St. Anton, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra ottiene il suo secondo successo stagionale fermando il cronometro in 1’24″06 davanti all’austriaca Tamara Tippler (+0″96) e all’americana Breezy Johnson (+1″04). Laura Pirovano è quinta con 1″15 di distacco dalla vetta, mentre ottiene un posto in top-10 Elena Curtoni con l’ottavo tempo (+1″34). Più lontane Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente tredicesima e quindicesima. Francesca Marsaglia è invece diciannovesima, mentre Nadia Delago risulta ventitreesima. Non arriva al traguardo l’ultima italiana della start list, ovvero Roberta Melesi. Petra Vlhova (dodicesima) rimane al comando della classifica generale.

(ITALPRESS).