MILANO (ITALPRESS) – “In questo luogo iconico che si affaccia sulla piazza Duomo e quindi sul mondo oggi la Regione presenta gli eventi che saranno organizzati qui dal 10 al 17 febbraio e poi la settimana successiva in galleria Vittorio Emanuele II per diffondere a livello internazionale il messaggio della Capitale europea della cultura congiunta Gorizia-Nova Gorica: con la cultura si possono superare le diffidenze e, valorizzando le identità, si può interpretare il confine non più come divisione ma come nuova opportunità di amicizia e collaborazione”. Lo ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil alla presentazione della vetrina di eventi a Milano dal 10 al 22 febbraio in occasione della Capitale europea della Cultura GO! 2025. Il cartellone di incontri e dialoghi intorno al tema dei confini e del loro superamento nel cuore della città, fra piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, è stato illustrato dal direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory, con interventi dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e dell’amministratore delegato di Mondadori retail Carmine Perna.

“Questa vetrina internazionale è ideale per far conoscere la nostra regione, che è una bandiera della cultura nel cuore dell’Europa. Le iniziative in vista di GO!2025 Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 quindi non si fermano alle due città coinvolte e all’intero Friuli Venezia Giulia, ma andranno oltre il territorio regionalè ha aggiunto Anzil. Due giorni dopo l’inaugurazione ufficiale di GO! 2025 – in programma sabato 8 febbraio, anniversario della nascita del poeta italiano Giuseppe Ungaretti e della scomparsa del poeta sloveno France Prešeren, Giornata nazionale della cultura slovena – prenderà il via “Un viaggio da fare 2025. Friuli Venezia Giulia e GO! 2025 verso una cultura di frontiera” con ospiti, tra gli altri, il Premio Campiello Federica Manzon, Tullio Altan, Paolo Rumiz, Mauro Covacich, Paolo Di Paolo, Quirino Principe, Toni Capuozzo, Paolo Possamai, Gian Mario Villalta, con focus sulle figure e opere di Giuseppe Ungaretti, Carlo Michelstaedter, Tullio Crali e Leonor Fini.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).