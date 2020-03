L’Italia è stata fortemente colpita dalla pandemia del Covid-19. Gli operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per poter salvare il maggior numero di vite possibile. Ed è proprio in uno scenario tragico come questo che risulta essenziale la solidarietà di tutti. Per questo Globe Soccer ha deciso di avviare una raccolta fondi in favore dell’ospedale Gemelli, una delle più autorevoli istituzioni mediche in Italia, chiamando a partecipare tutta la sua grande famiglia internazionale. L’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare la Fondazione Gemelli a trasformare il presidio Columbus in un ospedale totalmente equipaggiato per contrastare il Covid-19, fornendo 74 posti letto e 59 posti letto di terapia intensiva.

Il presidio Columbus Covid 2 ad oggi è già operativo, con i primi 21 posti letto di terapia intensiva e le prime 28 unità di degenza in isolamento.

Il progetto prevede un completamento dell’opera entro la fine di marzo, per poter contrastare al meglio la malattia il prima possibile.

L’ospedale ha anche bisogno di dispositivi di protezione come mascherine chirurgiche, mascherine di tipo FFP2 e FFP3, tute Tyvek e occhiali di protezione. Attualmente le previsioni di consumo di questi dispositivi sono ingenti e necessitano di una fornitura continua e dispendiosa.

In ultimo, ma non per importanza, l’ospedale ha anche necessità di ventilatori, estremamente importanti per garantire la respirazione dei pazienti. Il costo di un singolo ventilatore polmonare per la terapia intensiva è di circa 20.000 euro, mentre il costo di una singola unità di terapia intensiva è di circa 70.000 euro.

“Per questo c’è bisogno del tuo aiuto! Per maggiori informazioni ti indirizziamo alla pagina di Globe Soccer sulla piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/soccer-vs-virus. Dal momento che la piattaforma GoFundMe accetta solamente donazioni tramite carta di credito – spiega una nota – si dà la possibilità di contribuire alla causa anche semplicemente emettendo un bonifico bancario direttamente in favore della Fondazione Gemelli, aggiungendo come causale la dicitura ‘Emergenza COVID’. Il tuo contributo è vitale per aiutarci a proteggere tutti gli operatori sanitari e a garantire le migliori condizioni possibili ai pazienti”.

(ITALPRESS).