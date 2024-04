MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo brand regionale “Lombardia Style” è stato presentato a studenti e docenti del corso di laurea in Scienze turistiche e valorizzazione del territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, dall’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali.

“Sono felice di poter presentare il nostro nuovo marchio unitario regionale a voi, giovani universitari, che state intraprendendo un percorso di studi accademici dedicato al comparto turistico, creando le basi per un suo ulteriore sviluppo futuro, a vantaggio di tante nostre comunità”, ha esordito l’assessore Mazzali rivolgendosi alla platea riunita per l’incontro intitolato ‘Lombardia Style: turismo e turismi tra territorio e competizione globale’.

“Tanti studi evidenziano l’importanza strategica del ‘Destination marketing’ nel turismo – ha proseguito Mazzali-. Oggi, infatti, i potenziali turisti hanno facilità di accesso e collegamento con tante destinazioni in tutto il mondo, a portata di ‘click’. La competizione è serrata. Per attrarli è quindi necessario valorizzare il proprio brand, l’immagine positiva collegata alla possibilità di vivere esperienze uniche. Così è nato il nostro progetto di Marketing Territoriale, il ‘Lombardia Style’ con cui vogliamo mettere ‘a sistema’ le tante e diverse eccellenze lombarde (paesaggi, cultura, moda-design, artigianato, tradizioni, enogastronomia), che coinvolgono tutte le nostre 12 province”.

Contestualmente al confronto è stato presentato il libro “Green Italy. Esperienze, media e culture per un turismo sostenibile”, a cura di P. Carelli e M.P. Pasini (edizione Vita e Pensiero 2024). “Un ottimo spunto – ha osservato l’assessore – per trattare il tema del turismo sostenibile, che io preferisco chiamare ‘responsabile’ perché di scelte responsabili si tratta, anche da parte dei nostri turisti”.

Appuntandosi osservazioni e idee degli studenti, Mazzali ha quindi chiuso ricordando la variegata offerta turistica lombarda. “Monti, laghi, colline, città d’arte, tradizioni, itinerari religiosi, enogastronomia, sport: mi piace dire – ha sottolineato – che la Lombardia è terra di ‘turismi’. Grazie anche a tutti gli imprenditori, i territori, gli artigiani che contribuiscono ogni giorno a fare di questa Regione un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Ora è tempo di creare un network che riunisca i protagonisti di questa storia unica, in modo da raccontarla al meglio anche all’estero”.

