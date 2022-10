Gli italiani sprecano troppo cibo

Nel 2020 gli italiani hanno gettato nel cestino o comunque non utilizzato 146 chilogrammi di cibo pro capite, 19 in più rispetto alla media europea. A certificarlo è il primo monitoraggio a livello Ue pubblicato da Eurostat, secondo cui nell'Unione europea sono stati sprecati circa 127 chili di cibo per abitante. sat/gtr