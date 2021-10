REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Lo spettacolare panorama degli invasi Iren dell’Agnel e del Serrù, ripresi dal colle del Nivolet nella piemontese alta Valle Orco, è stato riprodotto sugli iconici barattoli di Nutella, da qualche giorno disponibili sul mercato italiano nell’ambito del progetto limited edition di Nutella “Ti Amo Italia”. L’immagine dei due laghi artificiali che alimentano le centrali idroelettriche di Iren presenti in Valle Orco è risultata una dei 42 “luoghi del cuore” selezionati dagli appassionati consumatori di Nutella, che con circa 2,2 milioni di voti hanno scelto spettacolari scorci paesaggistici italiani che sono stati applicati sui contenitori di uno dei più conosciuti prodotti italiani nel mondo. L’appello che Nutella ha avviato sui social network a partire da fine aprile, infatti, ha visto la straordinaria partecipazione degli utenti della rete che hanno dato vita a una sfida entusiasmante candidando oltre 1.600 meraviglie italiane che, grazie alla loro varietà, hanno rappresentato quanto il Bel Paese possa essere fonte di ispirazione. Tra le candidature, a sfidarsi nel duello social sono state 84 location suggestive della nostra penisola, selezionate in collaborazione con Enit, con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano.

I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le immagini vincitrici rappresentative di ogni regione d’Italia e che sono ora raffigurate sui 42 vasetti di Nutella. I due laghi artificiali, una suggestiva icona paesaggistica per gli appassionati della montagna, da decenni consentono ad Iren di produrre energia 100% green nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel pieno rispetto della natura, del suo equilibrio paesaggistico e della flora e fauna che lo popolano.

(ITALPRESS).