ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgiamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al nuovo Governo appena insediato e, in particolare, al neo ministro della Salute Orazio Schillaci, i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro al servizio esclusivo del Paese. L’Associazione italiana dell’ospedalità privata auspica che si possa instaurare un confronto, in tempi brevi, in merito alle riforme necessarie, e ormai improcrastinabili, per il nostro Servizio Sanitario Nazionale”. Così Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata. “Al di là di ogni considerazione politica, per il nostro Paese è un momento storico importante. Per la prima volta, dopo 76 anni, la carica di presidente del Consiglio è ricoperta da una donna. L’Italia ha davanti a sè sfide fondamentali – aggiunge Cittadini – che richiedono una forte responsabilità e unità da parte di tutti. La sanità è certamente una di queste. L’Aiop continuerà a costruire sinergie concrete per contribuire a sviluppare un Servizio Sanitario Nazionale solidale e universalistico. Il nostro è da sempre un impegno reale verso i cittadini, che ha l’obiettivo di garantire loro il diritto alla salute, un diritto che auspichiamo il nuovo esecutivo ponga in primo piano nella sua agenda politica”, conclude.

