FIRENZE (ITALPRESS) – “Ci auguriamo che alla dimostrazione di responsabilità di lavoratori, sindacati e istituzioni, volta a trovare una soluzione che garantisca nel futuro della GKN di Campi Bisenzio produzione e occupazione, segua un’analoga dimostrazione di responsabilità da parte di Melrose” così il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. “È indispensabile che ora il tenue filo della possibile trattativa – spiega Mazzeo – non venga spezzato da decisione unilaterali. Per questo chiediamo al fondo inglese di togliere dal tavolo il ricatto dei licenziamenti. Di certo non si spezzerà l’unità tra lavoratori, sindacati e istituzioni. Anche di questo, oltre che del lavoro che stanno quotidianamente facendo, voglio ringraziare, a nome di tutto il Consiglio regionale, la viceministra Todde, il Presidente Giani e il sindaco Fossi”.

(ITALPRESS).