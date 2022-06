ROMA (ITALPRESS) – Da domani, venerdì 24 giugno, sarà in radio “Causa effetto” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “Cortometraggi”, il sesto album in studio dell’artista. Il singolo, una rock ballad in cui emerge la voce graffiante di Giusy, è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, ed è il brano che accompagnerà l’estate. Fino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia con “Cortometraggi live”, per presentare live il suo ultimo album in studio, “Cortometraggi”, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. Partito con grande successo da Blegny (Belgio) il tour estivo ha già toccato Vitulano e Locarno e proseguirà tutta l’estate in varie località italiane.

