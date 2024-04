ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica “Giusto o sbagliato”, il singolo inedito di De Gregori Zalone che anticipa l’album “Pastiche” (Columbia Records /Sony Music) in uscita il 12 aprile. In “Pastiche”, per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco De Gregori in un disco sorprendente. La tracklist di “Pastiche” è ricca di colpi di scena, una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di De Gregori si alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone. L’album uscirà in CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato in esclusiva sullo Store Sony Music, ed è disponibile in pre order.

foto: ufficio stampa Parole e d’Intorni

(ITALPRESS).