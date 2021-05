CASSINO (ITALPRESS) – La terza giornata degli Assoluti di Cassino regala a Giulia Rizzi il suo primo titolo nazionale nella spada femminile. La portacolori delle Fiamme Oro, classe 1989, è arrivata a questo risultato grazie alla vittoria in finale contro Rossella Fiamingo del Centro Sportivo Carabinieri per 15-10. Match decisivo che è andato avanti in perfetta parità fino al 9-9, quando la friulana ha nettamente allungato fino alla conquista del tricolore. Ancora prima erano arrivate le vittorie contro la neo campionessa under 20 Sara Maria Kowalczyk 15-11, poi contro Brenda Briasco della Cesare Pompilio Genova 15-7 e infine, con lo stesso punteggio, contro Alberta Santuccio delle Fiamme Oro. Percorso molto ostico quello di Rossella Fiamingo, che l’ha vista sfidarsi con le sue compagne di nazionale: nel tabellone dei 32 con la campionessa italiana uscente Federica Isola (15-8), poi con l’azzurra del Centro Sportivo Esercito Mara Navarria con la quale ha vinto l’assalto alla priorità 7-6. Nei quarti la siciliana ha superato 15-9 Gaia Traditi delle Fiamme Oro e poi, con il medesimo risultato, la rappresentante dell’Aeronautica Beatrice Cagnin che, in questa occasione, ha conquistato anche il titolo under 23. “Ho tirato libera, mi sono divertita e sono stata davvero felice per il risultato finale – ha raccontato Giulia Rizzi – Mi ero fissata l’obiettivo di entrare tra le prime otto e poi divertirmi. E’ andata benissimo a partire dal girone, quando ho cominciato a ingranare, a provare delle ottime sensazioni fisiche e mentali che mi hanno condotto sino in fondo”. E sulla finale ha aggiunto: “Con Rossella soffro spesso quando sono in vantaggio, lei è bravissima a recuperare. Quando ha portato il match in parità è scattato qualcosa e mi sono detta che dovevo reagire e vincere io. Questo titolo italiano dà sicuramente nuove consapevolezze. Mi sento in ottima forma fisica e credo di essere ancora competitiva. Nella spada si matura un pò più tardi e ora mi sento davvero pronta per tirare ancora a ottimi livelli”. Domani saranno gli spadisti a scendere in pedana per l’assegnazione del titolo maschile.

(ITALPRESS).