ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto, a Roma, stamane, un incontro in merito alla sicurezza nei cantieri del Giubileo tra il Commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, le organizzazioni datoriali e i soggetti attuatori firmatari del Protocollo di legalità sottoscritto in Prefettura e del Protocollo d’intesa sulle opere del Giubileo sottoscritto in Campidoglio il 30 novembre 2023.

Si è trattato di una riunione organizzata a seguito dell’incidente avvenuto sul cavalcavia di Torvergata nello svincolo con l’A1. “E’ stata una riunione molto importante, perchè dopo l’incidente del cavalcavia volevamo fare il punto sull’attuazione del nostro protocollo che è il più avanzato d’Italia nella tutela della sicurezza e della dignità del lavoro, dell’applicazione del contratto dell’edilizia e il no ai subappalti a cascata”, ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Abbiamo deciso delle modalità per rafforzare l’attività di monitoraggio e verifica perchè tutti devono rispettare quello che abbiamo deciso, ed è possibile come sta avvenendo nella stragrande maggioranza dei cantieri lavorare rapidamente ma mettendo al centro la sicurezza e la dignità del lavoro”.

A proposito dell’incidente del cavalcavia Gualtieri ha chiarito “Ci sono due elementi distinti. Sulla dinamica dell’incidente c’è un’inchiesta della Magistratura, che verificherà se ci sono stati errori dal punto di vista di chi ha gestito quel cantiere. Noi ci siamo concentrati su quello che abbiamo concordato. Nella stragrande maggioranza dei casi si sta rispettando ciò che è stato deciso, ma ci sono effettivamente casi in cui ancora non vengono trasmesse nel modo adeguato tutte le informazioni. Dunque, abbiamo deciso di individuare per ogni soggetto attuatore una persona responsabile di verificare che le singole imprese rispettino quanto concordato. Questo riguarda la sicurezza del lavoro, ma anche la rapidità perchè quello che stiamo dicendo e dimostrando è che proprio se si parte dalla sicurezza e dalla dignità che si può lavorare con grande impegno. Sta già avvenendo, ma dobbiamo essere vigili su quanto concordato nel protocollo, che è avanzatissimo ed è un modello”.

Riguardo al protocollo ha specificato “Non sarà modificato, ma rafforzeremo la nostra capacità di monitoraggio costante. Avremo dei responsabili, che ora con un tavolo tecnico saranno definiti”. Infine restando in argomento, alla domanda sulla possibile accelerazione dei cantieri a 90 giorni dal Giubileo, Gualtieri ha risposto “No, stiamo in tabella di marcia. Abbiamo già accelerato. Proseguiamo con rapidità e nel contempo con grande cura e attenzione”.

Alla riunione ha partecipato, tra gli altri, anche il Segretario Generale Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola “Abbiamo voluto fortemente il protocollo che ha permesso in questo anno di garantire le tempistiche per il Giubileo. Quanto avvenuto nel cantiere di Anas è grave e abbiamo posto l’accento sulle inadempienze della stazione appaltante”, ha spiegato. “Sulla piena attuazione del protocollo, sulla sua verifica e attuazione dei controlli abbiamo avuto rassicurazioni dal sindaco ma siamo insoddisfatti di Anas, che anche oggi non è riuscita a darci risposte concrete e non ha preso ancora degli impegni. Aspettiamo che l’amministrazione faccia sentire la sua voce e tutti insieme si possa lavorare serenamente. Riscontriamo anomalie sull’applicazione dei contratti e su altre questioni contenute nell’accordo. Bisogna fare presto ma bene e soprattutto che la sicurezza debba rimanere al primo posto”.

