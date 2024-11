ROMA (ITALPRESS) – Terminati i lavori di restauro, questa mattina il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato sia la fontana di Piazza della Rotonda al Pantheon che le due fontane laterali di Piazza Navona. Insieme a Gualtieri erano presenti anche l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce.

“Questa è una fontana bellissima e importantissima. E’ una meraviglia di Giacomo Della Porta. Fu avviata proprio durante il Giubileo del 1575”, ha dichiarato Gualtieri dopo avere aperto al pubblico il monumento di fronte al Pantheon e averne attivato l’acqua. Il monumento “ha conosciuto vari ritocchi, alcuni importanti nel ‘700 con l’obelisco. L’ultimo restauro risaliva al ’92”, ha spiegato il sindaco che ha aggiunto “Era tempo di restaurarla. Non è una manutenzione come Fontana di Trevi”.

I lavori di restauro hanno richiesto un intervento dedicato alla rimozione del calcare e alla cura dei diversi materiali che compongono le differenti parti. Marmi antichi, dal marmo di Carrara a quello di travertino fino a un marmo prezioso, bigio, di provenienza africana, e inoltre hanno imposto la necessità di studiare un piano per concentrare un’attenzione particolare rispetto a ogni caratteristica di degrado appartenente a tutte e tre le fontane.

“Siamo molto contenti perchè cominciamo a togliere le transenne e a restituire questi monumenti alla loro bellezza, alla città e al mondo”, ha sottolineato Gualtieri, ricordando quanto questo sia “un programma massiccio sulle fontane. Stiamo parlando di 26 fontane, quasi tutte con restauri e alcune con manutenzioni straordinarie, per un importo di più di 11 milioni di euro. E’ un intervento che non era mai stato fato con questa vastità e ampiezza. Adesso inizia la stagione della riapertura di tutte le fontane”.

Questi tre interventi rientrano in un piano più ampio di ripristino che il Comune ha avviato, come ha ricordato Presicce, e che riguarda “55 fontane che verranno restaurate con i fondi del Pnrr – per cui ha precisato -. E’ un lavoro molto complesso”.

In occasione del disvelamento delle fontane di Piazza Navona, le cui vasche sono state realizzate da Della Porta, mentre per le sculture, tra gli altri, c’è anche la mano del Bernini, il Sindaco ha aggiunto “L’intervento è riuscito a riportare alla luce i colori che prima non si potevano apprezzare nella loro bellezza. Questo è un altro tassello di un gigantesco intervento” e ha rivelato “La fontana centrale del Bernini aprirà entro il 20 dicembre – questo perchè – Le inaugurazioni adesso cominceranno a intensificarsi”.

Sarà un fitto calendario di riaperture, partite con questi primi tre monumenti “Cominciamo a chiudere i cantieri non solo ad aprirli – ha detto Smeriglio -. Chiediamo ancora pazienza però si comincia a vedere una luce che va raccontata. Un lavoro pancia a terra che sta portando risultati”.

