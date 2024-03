ROMA (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia come strumento per valorizzare la diplomazia e portare un messaggio di pace e speranza. E’ questo il messaggio che arriva dalla presentazione del 107° Giro d’Italia, svoltasi presso la “Sala Mosaici” della Farnesina. “Lo sport è portatore di pace e ho deciso di dare al Giro d’Italia la qualifica di nostro ambasciatore dello sport. Sono convinto delle scelte che abbiamo fatto e faremo in modo che il Giro d’Italia sia sempre più uno strumento di pace”, le parole di Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri. Un’occasione, quindi, per presentare e valorizzare la diplomazia sportiva quale nuovo strumento di promozione integrata, che fa leva sui grandi eventi sportivi e sulle iniziative realizzate dalla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura per promuovere all’estero il marchio Italia. “Il Giro d’Italia ha una grande forza per aumentare il turismo e l’Italia può ambire a fare ulteriori passi in avanti” perchè la corsa rosa “è una grande vetrina per il nostro Paese in tutto il mondo. Inoltre ha ricadute economiche importantissime tanto che una ricerca ha quantificato la ricaduta economica immediata in circa 600 milioni di euro tra prodotti e servizi e poi un altro miliardo e 400 milioni che vengono dall’estero dopo aver visto il Giro”, ha proseguito Urbano Cairo, presidente del gruppo RCS Media Group e del Torino. Un evento nel quale erano presenti anche il Presidente di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas, il Presidente di Confindustria ANCMA, Mariano Roman e, in rappresentanza delle aziende sponsor del Giro, l’Amministratore Delegato del Gruppo Manifattura Valcismon – Castelli, Alessio Cremonese. Testimoni d’eccezione, i campioni italiani Tatiana Guderzo e Diego Gastaldi. Alla fine della cerimonia Antonio Tajani ha consegnato una pergamena e una targa a Urbano Cairo per insignire il Giro d’Italia del titolo di Ambasciatore della Diplomazia dello Sport nel Mondo. Mentre, a sua volta, Urbano Cairo ha donato al Ministro una Maglia Rosa personalizzata.

