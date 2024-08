ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l’attività di Carabinieri e Procura della Repubblica per contrastare i furti nella Capitale.

L’ultimo episodio è avvenuto nella zona di Porta Portese. Presa di mira una famiglia di turisti stranieri, che dopo avere parcheggiato regolarmente l’auto sul Lungotevere a Ripa, si è allontanata ignara che da lì a poco la vettura sarebbe stata depredata. Al ritorno infatti, l’amara sorpresa, auto ripulita, valige, tablet, occhiali e oggetti vari, tutto sparito e il vetro dell’auto infranto. C’è stato però un risvolto positivo: una persona, un cittadino che, invece di girarsi dall’altra parte e fare finta di nulla, ha chiamato il 112 e passo dopo passo ha condotto le pattuglie dell’Arma a bloccare l’auto, con targa francese, in viale Marconi, con a bordo tre soggetti, tutti nomadi. I militari hanno arrestato due cittadini croati di 37 e 54 anni, senza fissa dimora con precedenti analoghi e denunciato a piede libero un 16enne, nonchè rinvenuto all’interno dell’auto l’interna refurtiva, che è stata poi restituita.

Ma la lista delle persone arrestate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è lunga, sono infatti 13 le persone arrestate, d’intesa con la Procura di Roma, tutte gravemente indiziate del reato di furto.

Un altro episodio simile è avvenuto lungo la circonvallazione Gianicolense. Questa volta però il furto è stato notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro in transito proprio in quel momento. I due avevano appena sottratto le valige e alcuni oggetti elettronici dalla vettura di un turista tedesco, dopo aver frantumato il finestrino del mezzo, parcheggiato lungo la via. Alla vista dei militari i due sono fuggiti a piedi con la refurtiva ma uno è stato raggiunto e bloccato. A seguito di immediate indagini, i militari dopo avere rintracciato la vittima, attraverso la localizzazione di un dispositivo elettronico, ancora all’interno di una delle valige rubate, sono riusciti a rintracciare anche il secondo complice, in zona Laurentina. In collaborazione con i colleghi della Stazione di Roma San Sebastiano, competenti per territorio, sono riusciti ad individuare l’appartamento dove si nascondeva un 25enne peruviano che era riuscito a scappare. A seguito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto tutta la refurtiva sottratta poco prima, nonchè il dispositivo elettronico. Nell’appartamento sono state rinvenute altre 2 valige ed oggetti bottino di altri furti su cui sono in corso indagini per risalire ai proprietari.

La scorsa sera in via Flaminia, zona La Storta, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno fermato una vettura con a bordo 3 cittadini sud-americani, che poco prima aveva cercato di eludere il controllo. I militari hanno identificato gli occupanti, due cittadini cileni di 40 e 44 anni e un cubano di 35, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici, che a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di uno zaino con all’interno 1000 euro, 115 dollari canadesi e documenti personali, che erano stati sottratti poco prima dall’autovettura di una turista canadese, in sosta in un parcheggio a Sutri nel viterbese. La turista è stata poi raggiunta telefonicamente dai militari che hanno restituito lo zaino con l’intera refurtiva mentre, i 3 sono stati trattenuti in caserma e l’auto su cui viaggiavano è stata sequestrata.

Un’altra vittima, ieri pomeriggio, una turista americana che, dopo aver gettato la monetina nella Fontana di Trevi ed espresso un desiderio, è stata presa di mira da un gruppo di 3 nomadi che, l’hanno agganciata subito dopo essere uscita dai gradini della fontana e in piazza dei Crociferi derubata del portafogli. Le tre, tutte senza fissa dimora di 20, 23 e 25 anni, tra cui una in avanzato stato di gravidanza, sono state bloccate dai Carabinieri della Stazione Roma Macao.

In via dei Condotti, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due romene 22enni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate in concorso fra loro, subito dopo avere sottratto con destrezza il portafoglio, contenente documenti personali, carte di credito e denaro contante, dallo zaino di un turista americano. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla vittima.

In via del Corso, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove, poco prima, tre cittadini sud-americani stavano cercando di pagare alcuni oggetti utilizzando una carta di credito che è risultata rubata poco prima ad una turista straniera. I militari al loro arrivo hanno identificato ed arrestato un 48enne cileno, con precedenti, e denunciato per lo stesso reato altri due connazionali di 27 e 34 anni, entrambi incensurati, tutti gravemente indiziati del reato di indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]