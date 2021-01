ROMA (ITALPRESS) – L’area sportiva internazionale di Scholas Occurrentes, in collaborazione con il comune di Cascais (Portogallo) e il supporto di Remarkable Communication & Image Management e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, insieme per trasmettere i valori dello sport nel calcio di oggi.

“Vale tutto per vincere?”, il titolo del webinar organizzato per giovedì 28 gennaio alle ore 18.00, al quale prenderanno parte in qualità di relatori, due grandi figure del calcio internazionale come Gianluca Zambrotta e Paulo Sousa. A moderare l’evento, che si tradurrà in una vera e propria conversazione aperta sul calcio e i suoi valori, Mario del Verme, coordinatore di Scholas Sport Italia, ed Edgardo Zanolli, coordinatore del progetto Milan Soccer School. Nel corso dell’incontro interverrà anche Vito Di Gioia, Segretario del Settore Giovanile e Scolastico, che porterà l’esempio federale su tematiche di grande attualità e interesse.

Il webinar è aperto a tutti i tecnici, i dirigenti e i collaboratori SGS che avranno modo di prendervi parte.

