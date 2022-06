MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Toffoli è stato confermato alla guida di Assofertilizzanti – Associazione nazionale dei produttori di fertilizzanti, che fa parte di Federchimica – nel corso dell’assemblea riunitasi a Napoli.

Sono stati riconfermati anche i presidenti dei settori merceologici dell’Associazione: Lorenzo Gallo, presidente del gruppo fertilizzanti specialistici, Felice Lo Faso, presidente del gruppo fertilizzanti organo-minerali, organici, ammendanti e substrati, Enrico Villa, presidente del gruppo concimi minerali.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto riconfermarmi in questo ruolo prestigioso. Il nostro settore vive un momento cruciale, sempre più al centro del dibattito per il suo ruolo essenziale nel garantire la sicurezza alimentare, oggi, purtroppo, messa in discussione”, ha affermato Toffoli.

“Le imprese di Assofertilizzanti – ha aggiunto – continueranno a fare la propria parte per assicurare gli approvvigionamenti e immettere sul mercato prodotti sicuri ed efficaci. L’Associazione deve continuare a presidiare e monitorare con attenzione il processo normativo, soprattutto in vista del prossimo 16 luglio, quando entrerà in applicazione il nuovo Regolamento europeo Fertilizzanti che modificherà radicalmente il nostro impianto regolatorio e che, purtroppo, presenta ancora diverse criticità per il comparto italiano”, ha concluso Toffoli.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Assofertilizzanti-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com