NAPOLI (ITALPRESS) – Due cadaveri sono stati rinvenuti a Napoli. I carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti in un box in via Prima traversa fosso del Lupo per il ritrovamento di due persone, sarebbe una coppia di giovani fidanzati. Potrebbero essere morti per le esalazioni sprigionate dall’auto sulla quale si erano appartati. Indagini in corso.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

