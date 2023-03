Giovani e sport, a Milano nuova tappa di “Kinder Joy of Moving”

Offrire a bambine, bambini e ragazzi la possibilità di sviluppare i propri talenti anche quando il contesto sociale e famigliare non permetterebbe loro di farlo. A Milano, al Punto Luce di Quarto Oggiaro, Save the Children e Ferrero hanno celebrato una partnership ormai decennale con una nuova tappa di "Kinder Joy of Moving". col/fsc/gsl