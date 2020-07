Sarà un mese di luglio speciale per gli studenti e le loro famiglie con gli incontri dedicati all’orientamento, all’aria aperta, promossi dal Progetto Orientamenti di Regione Liguria al Porto Antico di Genova. Dopo lo sforzo messo in atto per la ripartenza dei centri estivi, primo segnale della ripresa della socialità per i giovani, Regione Liguria offre uno spazio estivo di educazione e orientamento: una serie di giornate dedicate all’orientamento, di occasione di educazione e al tempo stesso di svago per i giovani e anche per le famiglie. Il tutto con la massima attenzione ai protocolli anti Covid e con format che permetteranno prenotazioni e partecipazione in massima sicurezza. Orientamenti Summer è dedicato agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. A tutti gli eventi programmati in Piazza delle Feste, al Porto Antico, si può accedere liberamente fino ad esaurimento dei 230 posti disponibili. “Il Progetto Orientamenti non si è mai fermato – spiega Ilaria Cavo, Assessore a formazione e istruzione di Regione Liguria – neppure nei mesi del lockdown, garantendo a studenti e famiglie, insieme a #Progettiamocilfuturo, interessanti appuntamenti sul web e sui social ai quali hanno partecipato, al termine dell’anno scolastico, 1.418 studenti, 964 genitori e 531 docenti. Ora con “Orientamenti Summer” apriamo il primo centro estivo dell’orientamento d’Italia, con una serie di attività collegate a date speciali, al nostro territorio, alla sua storia e alle sue eccellenze: dalle tecnologie al mare, passando per la cultura e lo sport”. Oggi il “via” con un evento dedicato a Guglielmo Marconi e ai 123 anni dell’invenzione della radio. Nel 2020 il Progetto Orientamenti festeggia 25 anni di storia e attività. Numerosi gli eventi e gli appuntamenti già realizzati ad oggi sul web e sui social. Dagli incontri con “OrientaTour” ai webinar di “OrientaGenitori” in collaborazione con #Progettiamoilfuturo.

