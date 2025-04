Giovane pestato a Catania, obbligo di dimora per tre: le immagini

CATANIA (ITALPRESS) - Obbligo di dimora dalle 15:30 alle 2:30, tutti i giorni: è quanto prevede l'ordinanza cautelare emessa dalla Procura di Catania, ed eseguita dalla Polizia di Stato, nei confronti di tre giovani, di età compresa tra i 22 e i 23 anni, accusati in concorso tra loro, e con altri soggetti allo stato ignoti, di lesioni aggravate dai futili motivi e dall'avere commesso il fatto in più persone riunite e in numero superiore a cinque. Il provvedimento è relativo a un'aggressione, avvenuta il 4 gennaio scorso nel centro storico, in una delle zone della movida catanese, ai danni di un giovane. È stato proprio il ragazzo - cui è stata diagnosticata una "frattura pluriframmentaria scomposta del naso", con prognosi di 30 giorni -, a riferire la dinamica dell'accaduto, precisando di essere stato aggredito da un gruppo di giovani da lui conosciuti, in due distinti momenti e luoghi, "per futili motivi concernenti un banale diverbio avvenuto tempo addietro riconducibile a una ragazza, sorella di uno degli aggressori". fsc/mca3 fonte video: Polizia di Stato