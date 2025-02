VENEZIA (ITALPRESS) – Gli studenti delle scuole medie per i loro coetanei, in una mattinata di letture e musica. All’Auditorium “Sbrogiò” di Favaro Veneto si è svolto l’incontro “Giovani che guardano il passato per affrontare il futuro”, ovvero letture a cura degli studenti della Scuola secondaria di 1. grado “Volpi” dell’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi – Antonio Gramsci” e interventi musicali eseguiti dall’orchestra studentesca, in occasione del Giorno del Ricordo 2025. Erano presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia, Alessandro Cuk. La consigliera della Municipalità, Debora Vettori, ha introdotto la mattinata e presentato l’iniziativa. “Dobbiamo conoscere la storia per imparare da essa – ha esordito la presidente Damiano rivolgendosi ai ragazzi – perché toccherà a voi giovani raccogliere il testimone e far in modo che le atrocità che hanno segnato la storia del nostro Paese non si ripetano mai più. Siate rispettosi del prossimo e portatori dei valori universali di tolleranza e pace”. Anche il presidente della Municipalità Bellato si è soffermato sull’importanza del ricordo e della memoria di ciò che è stato, condannando ogni forma di revisionismo storico e tutti i totalitarismi del passato e del presente. Infine, il presidente Anvgd Cuk ha ringraziato il Comune di Venezia, in quanto promotore di iniziative e appuntamenti per ricordare il dramma dell’esodo giuliano dalmata e delle foibe ben prima dell’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge nazionale 92 del 2004.

Le iniziative per il Giorno del Ricordo preseguono fino ai primi di marzo e si possono consultare sulla pagina internet dedicata del Comune di Venezia al seguente link www.comune.venezia.it/content/giorno-ricordo-2025

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).