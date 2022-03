NOVI SAD (SERBIA) (ITALPRESS) – La settima giornata dei Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022, che ha visto di scena le prove individuali Under 17 di fioretto maschile e la spada femminile, è stata la prima senza medaglie per l’Italia. Dopo lo show delle fiorettiste cadette di ieri, con l’oro di Matilde Molinari e il bronzo di Sofia Giordani, oggi sono rimasti ai piedi del podio nel fioretto maschile gli azzurrini Matteo Iacomoni e Andrea Zanardo, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto. Entrambi sono stati protagonisti di una bella prestazione: en plein di vittorie nella fase a gironi per Iacomoni, che in seguito ha sconfitto nettamente il tedesco Heitz (15-7) e l’ungherese Bagdany (15-8), ma si è poi fermato nel match per la zona medaglie contro il francese Crist (11-15). Stesso destino per Zanardo, arresosi (9-15) all’ungherese Budahazy dopo esser stato protagonista di una gara in crescendo, iniziata con sole 2 vittorie e 4 sconfitte ai gironi, ma continuata con gli esaltanti successi sul turco Sirmaci (15-13), sullo slovacco Lancaric (15-11) e sull’israeliano Haviv (15-13), prima di veder sfumare il sogno del podio. Out nel tabellone da 32, invece, Mattia De Cristofaro e Francesco Spampinato. Per tutti loro l’appuntamento è ora alla prova a squadre, uguale obiettivo delle spadiste che hanno avuto in Eleonora Orso la migliore delle italiane, fermatasi all’assalto che metteva in palio un posto tra le “top 8” dopo un ottimo girone e due assalti vinti nel tabellone a eliminazione diretta. Stop nel turno da 32 per Elisa Treglia e Allegra Cristofoletto, mentre è uscita tra le 64 Federica Zogno. Domani ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022 si chiuderà il programma delle gare individuali Under 17: nella spada maschile, per l’Italia, in pedana Matteo Galassi, reduce da due medaglie di bronzo vinte tra gli Under 20, Fabio Mastromarino, Giacomo Patrick Pietrobelli e Jacopo Rizzi, mentre nella sciabola femminile toccherà a Mariella Viale, già terza con la squadra delle sciabolatrici categoria Giovani, Elisabetta Borrelli, Martina Giancola e Maria Clementina Polli.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com