ROMA (ITALPRESS) – In avvicinamento alla Giornata Nazionale del Made in Italy che si terrà il prossimo 15 aprile e in occasione del secondo anniversario della propria nascita, l’Associazione Marchi Storici d’Italia ha lanciato oggi la campagna testimonials “Una porta aperta alla storia, una porta aperta al futuro”: dieci clip per raccontare, attraverso la voce di Presidenti e Amministratori Delegati, la Storia e i Valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione.

Con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy e promuovere il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale istituito dal MIMIT, grandi Imprenditori italiani come Nicola Arnone, Andrea Buccellati, Lorenzo Canella, Maurizio Gardini, Armando De Nigris, Roberto Busso, Gaetano Lanfranchi, Francesco Vena, Elisa Belvedere Mazzetti e Antonio Zacchera costruiscono, puntata dopo puntata, una narrazione corale focalizzata sulle imprese che hanno partecipato, e che ancora partecipano, allo sviluppo industriale, economico, sociale e culturale del Paese.

Acqua Lete, Buccellati, Canella, Conserve Italia, De Nigris, Gabetti, Lampo, Lucano, Mazzetti D’Altavilla e Zacchera Hotels le dieci aziende testimonial.

“Siamo orgogliosi di lanciare oggi questa campagna, che parla al grande pubblico, ed in particolare ai giovani, soffermandosi su storie d’impresa di cui come Paese dobbiamo essere fieri”. Ha commentato Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. “Raccontando il Made in Italy, vogliamo arrivare anche a tutte quelle piccole e grandi che hanno più di 50 anni di storia e posso iscriversi al Registro dei Marchi Storici del MIMIT, strumento essenziale per la tutela e la promozione delle loro Aziende”.

La campagna, le cui clip verranno pubblicate con cadenza settimanale sui social dell’Associazione e su quelli delle aziende coinvolte, ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rientra tra le iniziative sostenute dal Ministero in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

-foto ufficio stampa Acqua Lete-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]