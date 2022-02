ROMA (ITALPRESS) – Ai blocchi di partenza la prima edizione di un nuovo bando per i giornalisti italiani promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi: la Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane premierà un servizio radio-televisivo e un articolo con la sostenibilità ambientale, il riciclo e la transizione ecologica come temi principali. Ma firmato solo da giornalisti che non abbiano ancora compiuto 41 anni.

La call-to-action è riservata a tutte le produzioni giornalistiche apparse tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022. Date non casuali: a fare da spartiacque è la Giornata Mondiale della Terra che si celebra ogni anno il 22 aprile.

“Da venticinque anni CONAI garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclo degli imballaggi imposti dall’Europa – commenta il presidente del Consorzio Luca Ruini -. Sostenere con questo premio i giovani giornalisti, dai quarant’anni in giù, e valorizzarne il lavoro nel settore dell’informazione legato all’economia circolare è un’attività molto vicina ai nostri compiti istituzionali”.

La Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane è patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica e dall’Ordine dei Giornalisti.

Main partner dell’iniziativa è Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa nel settore della green economy e dell’innovazione tecnologica e industriale. Le due Fenici, quella per l’articolo e quella per il servizio radio- televisivo, saranno consegnate proprio a Ecomondo 2022, in calendario al Quartiere Fieristico di Rimini tra l’8 e l’11 novembre.

Il premio sarà la nuova statuetta ideata da CONAI in occasione dei suoi venticinque anni, che si celebrano nel 2022: una Fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per i materiali di imballaggio. E’ stata progettata da un gruppo di studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

A selezionare i vincitori sarà una giuria composta da rappresentanti del panorama giornalistico e istituzionale, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane.

Intanto, la sfida a colpi di notizie sostenibili entra nel vivo: se il 21 aprile è l’ultimo giorno ammissibile per la pubblicazione dell’articolo o la messa in onda del servizio, ci sarà tempo fino alla fine di maggio per inviare le candidature.

(ITALPRESS).

