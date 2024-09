ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Cogni ha aritmeticamente conquistato con una gara d’anticipo il Pirelli Star Rally 4 Top 2024. Questo è il verdetto arrivato dal Rally 1000 Miglia, penultimo appuntamento della principale serie dei monomarca Pirelli e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. In coppia con Simone Brachi, sulla Peugeot 208 Rally4 curata dalla GF Racing, il ventottenne piacentino ha confermato definitivamente il suo primato dopo un serrato confronto con il rientrante Gabriel Di Pietro.

I due si sono alternati al comando e nei successi delle prove speciali fra le due ruote motrici in gara, ma nella parte finale del rally è stato il ventitreenne ossolano Di Pietro, apparso in gran forma, ad allungare di poco oltre i 10″ il proprio vantaggio bissando così la vittoria dell’anno passato nel classico appuntamento bresciano.

Con l’esito del Rally 1000 Miglia viene assegnato anche il posto d’onore stagionale, che va al lucchese Christopher Lucchesi, mentre il terzo posto e il relativo premio si deciderà nel conclusivo Rallye Sanremo, in programma fra meno di un mese, con il veronese Denis Vigliaturo favorito sui diretti inseguitori.

