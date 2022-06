ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento storica per Katharina Fink e Yasmine Hamza nel doppio femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. In finale le azzurre sono state sconfitte 2-0 (21-15 21-18) dalle turche Bengisu Ercetin e Nazlican Inci. In precedenza, nel torneo maschile medaglia di bronzo per Fabio Caponio e Giovanni Toti sconfitti in semifinale dopo una dura battaglia con gli spagnoli Luis Enrique Penalver Pereira e Pablo Abian Vicen per 1-2 (21-17; 15-21; 19-21).

“È una medaglia storica e ci riteniamo molto fortunate – ha dichiarato Hamza – Sono onorata di rappresentare il mio paese e portare a casa questo argento. Prossimi obiettivi? Ci saranno molti tornei in Asia e anche i Mondiali a fine agosto dove speriamo di fare un buon risultato”. “Ci sentiamo molto fortunate e contente – ha aggiunto Fink – Nell’ultimo periodo non eravamo molto soddisfatte dei risultati, oggi lo siamo. E ora vogliamo continuare così, con grande grinta e la giusta mentalità”.

