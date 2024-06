ROMA (ITALPRESS) – “Nel momento storico particolarmente buio che stiamo vivendo, i Giochi olimpici e le Paralimpiadi di Parigi sono un’opportunità di pace. Ripensando al valore della tregua olimpica – proposta dalle Nazioni Unite – la mia speranza è che lo sport possa concretamente costruire ponti, abbattere barriere, favorire relazioni di pace”. Papa Francesco rilancia questa proposta nella prefazione del volume Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, pubblicato su iniziativa di Athletica Vaticana e curato da Vincenzo Parrinello, proprio alla vigilia dell’estate sportiva a Parigi (Libreria Editrice Vaticana). Nel libro, disponibile da oggi in libreria, Francesco dice sperare “che possa essere accolto l’appello per una tregua scaturita dal comune linguaggio popolare olimpico, a tutti comprensibile, a ogni latitudine. La mia speranza è che lo sport olimpico e paralimpico (…) possa essere un originale canale diplomatico per saltare ostacoli apparentemente insormontabili”.

Il Papa, nelle prime pagine del volume, ricorda che “l’autentico spirito olimpico e paralimpico è un antidoto per non cadere nella tragedia della guerra e per riscattarsi ponendo fine alle violenze”. A sostenere Francesco nella proposta di riconoscere nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi un percorso di pace ci sono, nel libro, 85 “compagni di strada”: le massime autorità sportive, atlete e atleti di ieri e di oggi che hanno vissuto e vivranno l’esperienza olimpica e paralimpica ai più alti livelli. Tra loro ci sono anche le voci dei testimoni di speranza che fanno parte del Team dei rifugiati. Il Papa definisce queste testimonianze “appassionanti storie umane di riscatto e di fraternità, di sacrificio e di lealtà, di spirito di gruppo e di inclusione”.

“Olimpiadi e Paralimpiadi sono anche un’opportunità per abbracciare storie di donne e di uomini che vivono esperienze umane, culturali e religiose diverse tra loro. In particolare – scrive Francesco – incoraggio l’impegno per far sì che a tutte le atlete e a tutti gli atleti sia riconosciuta la stessa dignità, indipendentemente dal medagliere e dalle classifiche agonistiche”.

Con questo stile di fraternità sportiva, il libro si propone come una guida, un manuale alla portata di tutti per vivere – anche nella quotidianità – l’anima, lo spirito, i valori e l’essenza delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Il volume verrà presentato lunedì 17 giugno alle ore 17 nello Stadio Olimpico d Roma, Sala Autorità (Tribuna Monte Mario). con la partecipazione di atlete e atleti olimpici, paralimpici e rifugiati interverranno il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l’educazione; Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani; Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute; Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico; e Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni. L’evento sarà moderato da Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero della Santa Sede per la comunicazione.

