TORINO (ITALPRESS) – Gianluca Ginoble, uno dei componenti de Il Volo, non sarà sul palco domani nella seconda seminifinale dell’Eurovision Song Contest. Le prove, diffuse in bassa frequenza in sala stampa, alle quale hanno partecipato solo Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno di fatto confermato la notizia della positività di Ginoble, che si era diffusa sin dal primo pomeriggio. A eseguire “Grande Amore” sul palco dell’Ariston, quindi, saranno soltanto in due, mentre per Ginoble si sta cercando una soluzione tecnologica per una sua partecipazione virtuale.

-foto ufficio stampa Il Volo –

(ITALPRESS).

