Giglione “45% delle nostre imprese ha avuto negato accesso al credito”

PALERMO (ITALPRESS) - “L’obiettivo dell’incontro è quello di rappresentare le nostre imprese al fine di potere dare una possibilità di crescita. Una criticità nel mondo delle PMI è il credito”. Così Piero Giglione, segretario regionale CNA Sicilia, a margine dell’assemblea annuale CNA Sicilia dal titolo “Credito alle imprese per lo sviluppo della Sicilia”, al Cruise Terminal di Palermo. “Oggi le banche - aggiunge Giglione - purtroppo si trovano a disertare il territorio come anche un fatto sociale. Ci troviamo in un momento particolare, contingentale, perché le imprese si trovano a dovere pagare tassi dopo la pandemia elevati, con la riduzione anche del medio credito centrale. Le banche non trovano conveniente dare crediti alla piccola e media impresa, anche per i costi burocratici e normativi che le impongono, quindi la quota che devono mettere come fondo rischi. Quindi le imprese piccole e gli artigiani si trovano in grande difficoltà. Il 45% delle nostre imprese negli ultimi anni hanno avuto l'accesso al credito negato, anche perché dall'altro lato abbiamo le banche che non sono più presenti nel territorio. Noi vogliamo attraverso i confidi dare alle imprese un'opportunità in più che non hanno”. xd6/vbo/gtr