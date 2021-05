PORDENONE (ITALPRESS) – “La cultura è parte integrante della nostra vita; è un segnale importante che la ripartenza delle attività culturali in presenza nella nostra regione avvenga con la mostra allestita al Paff di Pordenone dedicata a un artista di livello mondiale come Milo Manara”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, partecipando assieme al sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e al maestro Milo Manara, alla presentazione della mostra “I giardini segreti di Milo Manara”, che sarà visitabile da domani fino a Ferragosto al Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone.

L’assessore ha spiegato che “nemmeno la pandemia è riuscita a fermare il mondo della cultura, perchè nella nostra regione abbiamo trovato, grazie all’impegno degli operatori del settore, nuove forme di contatto con il pubblico, che hanno consentito alle persone di fruire di qualcosa che, anche se non tutti nel sono consapevoli, è parte integrante delle loro vite, allo steso modo dell’attività sportiva. Il retaggio positivo che la pandemia ci lascerà sarà l’utilizzo più consapevole della tecnologia, la quale ha allargato le possibilità a nostra disposizione. In questo contesto il Paff, che è una delle tre realtà individuate dalla Regione per coltivare giovani talenti, ha dimostrato di sapere sfruttare questi strumenti nel modo migliore e quindi continuerà a sviluppare attività volte all’allargamento dei perimetri della fruizione culturale”.

