Giansanti “Servono misure emergenziali forti per l’agricoltura”

“Rispetto a questa crisi abbiamo bisogno di misure emergenziali forti e di budget seri e coordinati a livello europeo". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del terzo Premio nazionale per l’innovazione in Agricoltura, parlando delle conseguenze della guerra in Ucraina. sfe/sat/gtr