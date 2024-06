FIRENZE (ITALPRESS) – “Un grazie a tutti gli elettori che in Toscana hanno confermato una fiducia come non ci aspettavamo nemmeno verso lo schieramento progressista e di centrosinistra con un successo alle elezioni europee che conferma il Pd come il primo partito con il 32%, con un successo che si è manifestato nei Comuni con al primo turno con l’elezione del sindaco di Livorno Luca Salvetti, ma anche Ilaria Bugetti a Prato alla prima esperienza come candidata sindaco, e poi pensiamo a Claudia Sereni sindaca a Scandicci, a Cristina Scaletti a Fiesole, tutti risultati raggiunti al primo turno e a cui certamente fra 15 giorni si aggiungerà quello di Sara Funaro che ha raggiunto un ragguardevole 43 per cento, risultato che conferma come il futuro della Toscana passa attraverso la coalizione progressista e del centrosinistra”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, analizzando il voto delle Europee ed il primo turno delle elezioni amministrative svoltesi in vari Comuni toscani nello scorso week-end.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).