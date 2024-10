ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Andrea Abodi, perché è grazie al gioco di squadra fatto in questi mesi tra il suo ministero, il ministero dell’Università e della ricerca scientifica, Consap, Mef e Palazzo Chigi che siamo riusciti a rilanciare e potenziare il Fondo per lo Studio, istituito nel 2010 dal Governo Berlusconi con Giorgia Meloni ministro della Gioventù. Il Fondo non è mai decollato perché mancava la garanzia di ultima istanza dello Stato. Grazie ad un emendamento approvato al Decreto Sport e Istruzione ora questa garanzia c’è”. Così il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, ospite a TgCom24. “Per accedere al Fondo – spiega – l’unico requisito richiesto sarà il merito: non conta il reddito, non conta la famiglia di provenienza, conta solo che il ragazzo abbia voglia di studiare ed impegnarsi. Ritengo infatti che sia un delitto qualora ci sia un ragazzo che voglia studiare che questo non accada perché non ha le risorse economiche con cui pagare gli studi universitari o l’affitto dell’alloggio. Con la garanzia di ultima istanza i giovani potranno andare in banca e ricevere un prestito per studiare, prestito che dovranno restituire solo 30 mesi dopo dall’ultima tranche ricevuta e dopo essersi laureati e aver trovato un impiego. Lo strumento è fondamentale per il sistema Italia e funziona già in tutti gli altri Paesi del mondo. Consap ha preso un impegno anche con il presidente Meloni di semplificare le procedure attraverso una piattaforma informatica che stiamo migliorando attraverso un accordo con il Dipartimento delle politiche giovanili. L’obiettivo è quello di digitalizzare tutto il procedimento per accelerare i tempi dell’erogazione del prestito. Il Governo ed il Parlamento hanno fatto la loro parte attraverso la garanzia pubblica, Consap farà la sua semplificando e digitalizzando le procedure. Ora ci aspettiamo che le banche facciano la loro parte aderendo numerose al protocollo d’intesa per l’erogazione del prestito agli studenti meritevoli che il ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili sta mettendo a punto insieme al ministero dell’Università e della ricerca scientifica”, conclude Giacomoni.

