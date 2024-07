MILANO (ITALPRESS) – Giacomo Bozzoli è stato fermato dai Carabinieri a Soiano, in provincia di Brescia. I carabinieri di Brescia hanno eseguito l’ordine di cattura nella sua villa. Bozzoli è ricomparso oggi dopo una latitanza durata undici giorni in seguito alla condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. I militari lo hanno arrestato e portato nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia.

“Una volta avuta la certezza che Bozzoli fosse all’interno, abbiamo fatto irruzione. Lui si è nascosto, questo dimostra la mancanza di volontà di costituirsi, ha cercato di sottrarsi nascondendosi in un cassone di un letto, ma dopo la perquisizione è stato individuato e arrestato”, afferma al Tg1 il colonnello Vittorio Fragalà, comandante provinciale dei carabinieri di Brescia.

“Aveva nella sua disponibilità ben 50 mila euro in contanti in un borsello, non è stata la mancanza di denaro contante a farlo ritornare – spiega Fragalà -. Il mezzo o i mezzi con cui è rientrato ancora non sono chiari, è probabile che abbia usato passaggi in autovetture private o noleggio con conducente, ma questo è oggetto ancora di verifiche”.

Foto: Agenzia Fotogramma