MILANO (ITALPRESS) – Wallah, il nuovo brano in uscita il 29 ottobre, segna il ritorno di Ghali a quasi due anni dal successo di DNA. “Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente – afferma Ghali – La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e Wallah è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto”. Sarà disponibile, nel giorno della release di Wallah, anche il videoclip sul canale YouTube dell’artista. Ghali ha scelto di affidare la regia a Moncef Henaien della casa di produzione Noon, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti che Ghali ha ritenuto importante valorizzare anche nel nostro paese.

(ITALPRESS).