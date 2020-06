Ultimo saluto a Roberto Gervaso nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma, dove oggi si sono svolti i funerali. Nei giorni scorsi era stata allestita la camera ardente in Campidoglio.

Lo scrittore e giornalista è morto il 2 giugno scorso in ospedale a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per l’aggravarsi di una malattia che stava combattendo da un paio di anni.

La bara è uscita dalla chiesa tra gli applausi delle gente.

La notizia della scomparsa di Roberto Gervaso era stata data dalla figlia Veronica, giornalista: “Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio”.

