MILANO (ITALPRESS) – Una grande festa nel cuore della città con le auto della 1000Miglia per celebrare i 120 anni di Automobile Club Milano. Le vetture hanno tagliato il traguardo di tappa in Piazza Duomo a Milano, precedute dalla Maserati MC20 Cielo a guida autonoma, allestita dal Politecnico di Milano e utilizzata per la sperimentazione su strade pubbliche, con la supervisione a bordo dell’imprenditore Matteo Marzotto. Tra le auto più ammirate la pink car della Fondazione IEO-Monzino, una “Lamborghini Huracàn Tecnica” guidata da un team di sole donne per sensibilizzare il pubblico sul tema della ricerca oncologica di IEO Women’s Cancer Center. Un altro equipaggio “in rosa” è quello a bordo della Fiat 508S Balilla Coppa d’Oro del 1935, condotta dalla compagna del sindaco di Milano Giuseppe Sala, Chiara Bazoli, che non è voluta mancare a questo storico appuntamento. E’ invece “green” l’equipaggio della Tesla Model Y sulla quale si alterneranno alla guida Giancarlo Fisichella, Jimmy Ghione, Paolo Piva, Alessio Frassinetti e Francesca Manzini. Gli equipaggi sono poi ripartiti alla volta di CityLife, dove le 405 vetture sono esposte in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Domani, alle 7.30 del mattino, gli iscritti alla 1000Miglia timbreranno la cartella oraria davanti alla nostra storica sede di Corso Venezia, seguiti dalle 120 auto della Parata-Tribute. La carovana percorrerà il tracciato cittadino e passerà in piazza Novelli in cui ha sede la Prima Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, che quest’anno celebra il centenario. Successivamente le auto della corsa si dirigeranno verso Brescia, quelle del Tribute raggiungeranno l’Autodromo Nazionale Monza dove è in corso il il Milano Monza Motor Show e dove sfileranno sui mitici 10 km dei circuiti uniti. “E’ la prima volta che la 1000Miglia fa tappa nel capoluogo lombardo: questo storico evento è un suggestivo intreccio tra passato, presente e futuro, che ha permesso a migliaia di appassionati di ammirare auto che appartengono alla storia e alla cultura del nostro Paese. La partecipazione e l’affetto che i cittadini stanno dimostrando in occasione di questo anniversario confermano che Automobile Club Milano con le sue iniziative, è stato un costante punto di riferimento per il territorio, per gli automobilisti e per gli utenti di tutti i sistemi di trasporto nell’interesse generale della mobilità”, ha dichiarato il presidente di AC Milano, Geronimo La Russa.

