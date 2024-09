Gentiloni “Per Ue quadro economico positivo ma ci sono incognite”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "I dati di Eurostat sul secondo trimestre di quest'anno hanno più o meno confermato le nostre previsioni. Per quest'anno prevediamo una crescita dell'1% a livello europeo, che aumenterà attorno all'1,4 - 1,5 % l'anno prossimo". Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni a margine dei lavori del Forum TEHA in corso a Villa d'Este a Cernobbio. Gentiloni ha parlato di "una crescita modesta se paragonata a quelle degli Stati Uniti. Ma è una crescita notevole se pensiamo a cosa è stato il 2023, cioè un anno praticamente di stagnazione" "Accanto a questo, ci sono dati molto positivi sul mercato del lavoro con livelli di occupazione molto alti e la disoccupazione al 6%, quindi ai minimi storici a livello europeo - ha aggiunto - Dati positivi anche sull'inflazione che nel mese di agosto ha raggiunto il 2,2% e noi prevediamo che nel corso dell'anno prossimo arrivi all'obiettivo della BCE del 2%". Gentiloni ha però sottolineato l'esistenza di alcune incognite: "la prima è costituita dai rischi geopolitici e le tensioni internazionali; la seconda è la condizione in cui versano alcune grandi economie europee. Di fronte ad un'economia europea che ha ripreso a crescere, la Germania è purtroppo in fase di stagnazione non raggiungendo i livelli pre pandemia. Questo grava sull'insieme dell'economia europea".(ITALPRESS). xh7/abr/gsl